«Ураган» уничтожил скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

Расчет реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» успешно ликвидировал скопление бронетехники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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