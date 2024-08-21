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Глава Госсовета Ли Цян назвал дружбу России и Китая крепкой и непоколебимой

Глава Госсовета Ли Цян назвал дружбу России и Китая крепкой и непоколебимой

Дружба между Россией и Китаем имеет давнюю историю и выдержала международную турбулентность. Об этом сообщил премьер Государственного совета КНР Ли Цян в начале переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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