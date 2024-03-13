ПВО за ночь обнаружила и уничтожила более 30 дронов над Воронежской областью Воронеж. Обложка © Сайт Администрации Воронежа Более 30 украинских беспилотников сбито над территорией Воронежской области за минувшую ночь.
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