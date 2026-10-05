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5koleso.ru

3 подписчика

Сервис путешествий Туту запустил приложение для смарт-часов

В приложении видны ближайшая и будущие поездки, текущий маршрут, дата и время отправления, номер рейса и статус бронирования.

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