В кабмине одобрили ужесточение наказания за разжигание ненависти

Да. Власть в очередной раз показала, что россияне в своей стране - никто. На полицию надеется нечего. Она сама их боится, потому, что от них незащищена. И, чтобы делать план и получать зарплату, будет сажать нас. Ждите еще более распоясывания иноземцев. У нас у власти сидят отдаленные от нужд своего народа прохвосты, работающие на диаспоры мигрантов и получающие от них мзду. Эти "представители народа" не понимают, что скоро мигранты их заменят.

Виктор Борисов

Утверждение, что мигранты работают за копейки, это миф. Я хорошо знаю миграционную среду в своём регионе и у меня есть контакты с мигрантами в других регионах. Они зарабатывают многократно больше, чем большинства коренного население страны. Причиной засилье мигрантов не в них, а производственных отношениях, основанных на примате частного предпринимательства. Эта система производственных отношений требует мобильный труд без социальных обязательств, который оперативно заполняет ту нишу, где предпринимательства получает максимальную прибыл в краткий срок. Эти мобильные трудовые ресурсы не должны зависит ещё от необходимости преемственности поколений и передачи трудовых навыков и знаний от поколения к поколению. Коренное население, постоянный труд востребованы, где есть производства продукции с высокой добавленной стоимости, где сложные производственные процессы требуют не только культуры и навыков производства, также исключают взаимозаменямости кадров, требуют передачи навыков, культуры производства от поколения к поколению. Коренное население требует создания социальной инфраструктуры - школ, театров, больниц, вузов и тд. Это снижает эффективность бизнеса, ориентированного на экспорт всего, что плохо лежит. Наш Верховный антифашист произвел де индустриализации страны в отместку Сталину, подчинив страну в интересы экспортеров сырья и капиталов, восстановил полуколониальное положение России. ,Коренное население в этой системе производственных отношений максимизации прибыли любым способом, не востребовано.