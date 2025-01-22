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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В кабмине одобрили ужесточение наказания за разжигание ненависти

В кабмине одобрили ужесточение наказания за разжигание ненависти

Общественная Служба Новостей Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Москве / r77.fssp.gov.ru Анита Ким Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства юстиции об ужесточении наказания за нарушение статьи 282 УК РФ, касающейся возбуждения ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства.

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Комментарии
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Николай Кочергин
Да. Власть в очередной раз показала, что россияне в своей стране - никто. На полицию надеется нечего. Она сама их боится, потому, что от них незащищена. И, чтобы делать план и получать зарплату, будет сажать нас. Ждите еще более распоясывания иноземцев. У нас у власти сидят отдаленные от нужд своего народа прохвосты, работающие на диаспоры мигрантов и получающие от них мзду. Эти &quot;представители народа&quot; не понимают, что скоро мигранты их заменят.
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4 час.
Виктор Борисов
Утверждение, что мигранты работают за копейки, это миф. Я хорошо знаю миграционную среду в своём регионе и у меня есть контакты с мигрантами в других регионах. Они зарабатывают многократно больше, чем большинства коренного население страны. Причиной засилье мигрантов не в них, а производственных отношениях, основанных на примате частного предпринимательства. Эта система производственных отношений требует мобильный труд без социальных обязательств, который оперативно заполняет ту нишу, где предпринимательства получает максимальную прибыл в краткий срок. Эти мобильные трудовые ресурсы не должны зависит ещё от необходимости преемственности поколений и передачи трудовых навыков и знаний от поколения к поколению.  Коренное население, постоянный труд востребованы, где есть производства продукции с высокой добавленной стоимости, где сложные производственные процессы требуют не только культуры и навыков производства, также исключают взаимозаменямости кадров, требуют передачи навыков, культуры производства от поколения к поколению. Коренное население требует создания социальной инфраструктуры - школ, театров, больниц, вузов и тд. Это снижает эффективность бизнеса, ориентированного на экспорт всего, что плохо лежит. Наш Верховный антифашист произвел де индустриализации страны в отместку Сталину, подчинив страну в интересы экспортеров сырья и капиталов, восстановил полуколониальное положение России. ,Коренное население в этой системе производственных отношений максимизации прибыли любым способом, не востребовано.
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4 час.
Сергей Кочегаров
В статью надо внести дополнение : не пускать в Россию мигрантов, провоцирующих и разжигающих ненависть россиян своими хамскими действиями... А только рот открыл против российского закона - чемодан-ишак-кишлак. Даже если &quot;рус языку не понимаим&quot;.
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3 час.

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