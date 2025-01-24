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Лева из «Би-2» поглумился над бойцами СВО с помощью нейросети, за что его требуют наказать

Лева из «Би-2» поглумился над бойцами СВО с помощью нейросети, за что его требуют наказать

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило официальный запрос в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность солиста группы «Би-2» Егора Бортника*, более известного под псевдонимом Лева, на предмет дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

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лл
лина любимцева
Страхолюдины...И внешне, и внутренне... нечисть...
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19 час.
А
Александр
крысы конченые!!!
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15 час.

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