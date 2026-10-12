❗️В Крыму полиция разыскивает Адаманова Юнуса за совершение тяжкого преступления Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Адаманова Юнуса Рустемовича, 22 января 1996 года рождения, незамедлительно сообщите об этом в полицию по номеру 102 либо в ОМВД России по Кировскому району по телефонам: 🔴дежурная часть: +7 (3655) 577-069; 🔴ОУР: +7(978) 120-43-00, +7(978) 519-61-17.