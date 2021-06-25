Вести Кузбасс

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Памятные камни и новое строительство: в Кузбассе появятся четыре новых объекта по итогам ПМЭФ

Памятные камни и новое строительство: в Кузбассе появятся четыре новых объекта по итогам ПМЭФ

В начале июня в Санкт-Петербурге прошел XXIV Международный экономический форум. Команду Кузбасса на нем представлял губернатор Сергей Цивилев.

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