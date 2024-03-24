«Танцы на костях устраивать безбожно»: в Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»

Elena Dmitrieva Не бзди, упырь. Ври жене, что ты мужик, а сюда не лезь.

Лидия Курзаева «Танцы на костях устраивать безбожно» Согласна. Нужно снести всё здание и поставить на этом месте мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл»