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Политика как она есть

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«Танцы на костях устраивать безбожно»: в Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»

«Танцы на костях устраивать безбожно»: в Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»

Внутри новости — важный опрос Трагедия произошла 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Не бзди, упырь. Ври жене, что ты мужик, а сюда не лезь.
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9 час.
Лидия Курзаева
«Танцы на костях устраивать безбожно»  Согласна. Нужно снести всё здание и поставить на этом месте мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл»
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9 час.
Николай Гончаров
Хочет отбить бабки на билетах в  новым Крокусе. Если магнат хочет благое  сделать - пусть выплатит денежные компенсации погибшим, раненым и др. пострадавшим и построит часовню или храм на этом месте
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8 час.

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