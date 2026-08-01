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Спорт Уик-Энд

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«Сзади бьют по обеим ногам - VAR‑бригада решила, что это не фол». Гол в ворота «Локомотива» нельзя было засчитывать - мнение Лапочкина

«Сзади бьют по обеим ногам - VAR‑бригада решила, что это не фол». Гол в ворота «Локомотива» нельзя было засчитывать - мнение Лапочкина

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что гол полузащитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова в ворота московского «Локомотива» во втором туре Альфа‑Банк РПЛ не стоило засчитывать.

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