🍖«Котлету сделай сам»: Почему уметь готовить должен каждый Российский государственный деятель и политик, депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что каждый человек должен уметь приготовить хотя бы простое блюдо.
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