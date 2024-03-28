Жительнице Тульской области выписали штраф за дискредитацию ВС РФ на бюллетене

В Тульской области жительница Дубенского района, пришедшая во время президентских выборов на избирательный участок и испортившая бюллетень дискредитирующими ВС РФ надписями, получила штраф в размере 30 тысяч рублей.
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