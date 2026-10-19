Часть инвесторов не согласна с целевой оценкой Nscale в преддверии IPO, узнал Bloomberg. Британский оператор дата-центров планирует выйти на биржу при оценке в $30 млрд, но некоторые инвесторы считают, что ее следует сократить на треть, чтобы повысить привлекательность.