В Алтайском крае самую высокую оплату предлагают курьерам на велосипедах. По данным "Авито Подработки", их выручка за смену в третьем квартале 2026 года составила в среднем 6 470 рублей.
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