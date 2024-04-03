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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ашан» сообщил о риске доначисления ФНС 180,9 млн рублей недоимки за 2020-2021 годы

«Ашан» в России заявил о риске доначисления налогов на 180,9 млн рублей после проверки ФНС. Налоговики в 2023 году проверяли компанию за 2020-2021 годы, доначисление возможно по ее итогам, пишет РБК со ссылкой на отчетность «Ашана».

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