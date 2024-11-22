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Коротченко: запуск «Орешника» доказал возможность реализации заявлений России

Коротченко: запуск «Орешника» доказал возможность реализации заявлений России

Успешное применение ракетного комплекса средней дальности «Орешник» является триумфом российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения и доказательством возможности реализации заявлений руководства России.

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