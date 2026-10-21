E-bike rental company Lime responded to a viral video filmed in a London park by specifying that the company's electric bikes are "not for jousting.
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