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Этот таинственный мир

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В 2024 году наступит стагнация искусственного интеллекта

В 2024 году наступит стагнация искусственного интеллекта

2023 год стал годом, когда шумиха вокруг искусственного интеллекта (ИИ) перешла в гипердрайв. Выпущенный в конце 2022 года ChatGPT-3 сделал технологию ИИ доступной и действительно полезной для широкой публики, что послужило толчком к разработке множества других больших языковых моделей (LLM) одними из самых могущественных гигантов Кремниевой долины.

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