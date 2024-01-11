В 2024 году наступит стагнация искусственного интеллекта

2023 год стал годом, когда шумиха вокруг искусственного интеллекта (ИИ) перешла в гипердрайв. Выпущенный в конце 2022 года ChatGPT-3 сделал технологию ИИ доступной и действительно полезной для широкой публики, что послужило толчком к разработке множества других больших языковых моделей (LLM) одними из самых могущественных гигантов Кремниевой долины.