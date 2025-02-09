WP: противники Трампа обвинили его в провоцировании конституционного кризиса

Политические оппоненты президента США Дональда Трампа, представляющие Демократическую партию, предупреждают об угрозе полномасштабного конституционного кризиса в стране из-за действий новой американской администрации.
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