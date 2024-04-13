Россия начала поставлять дизельное топливо в Судан 🇸🇩 Согласно данным отслеживания грузов, Россия отправила уже 3 партии дизельного топлива в африканскую страну.
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Россия начала поставлять дизельное топливо в Судан 🇸🇩 Согласно данным отслеживания грузов, Россия отправила уже 3 партии дизельного топлива в африканскую страну.
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