Дайджест дня: Tasman в продаже, SWM для инвалидов и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Начались продажи рамных пикапов Kia Tasman — первым рынком ожидаемо стала Южная Корея, где и организовано производство этой модели.
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