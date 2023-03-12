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ЧВК «Вагнер» штурмует подземные укрепления ВСУ в Бахмуте

ЧВК «Вагнер» штурмует подземные укрепления ВСУ в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют подземные территории «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ). Об этом вечером 12 марта сообщил военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале «Позывной Брюс».

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