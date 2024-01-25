Территория Героев...(122)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Старший лейтенант Николай Цыганов глубоко впечатлен самоотдачей и мужеством своих сослуживцев — понтонеров, которые в самом начале СВО обеспечивали проход наших подразделений через реки на ключевых рубежах.