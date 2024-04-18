Выставка Ирины Орловой “Я рисую лентами и ниточками” в Художественном музее Сочи 🗓 28 апреля, 10:00 📍 Курортный проспект, 51 📍 150-300₽ На выставке представлены работы в различных техниках ручной вышивки.
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Выставка Ирины Орловой “Я рисую лентами и ниточками” в Художественном музее Сочи 🗓 28 апреля, 10:00 📍 Курортный проспект, 51 📍 150-300₽ На выставке представлены работы в различных техниках ручной вышивки.