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Интересный Сочи | Куда сходить

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Выставка Ирины Орловой “Я рисую лентами и ниточками” в Художественном музее Сочи

Выставка Ирины Орловой “Я рисую лентами и ниточками” в Художественном музее Сочи 🗓 28 апреля, 10:00 📍 Курортный проспект, 51 📍 150-300₽ На выставке представлены работы в различных техниках ручной вышивки.

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