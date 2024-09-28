Директор Star Wars Outlaws скоро переключится на The Division 3 С выходом Avatar: Frontiers of Pandora в...

Директор Star Wars Outlaws скоро переключится на The Division 3С выходом Avatar: Frontiers of Pandora в декабре прошлого года и выходом Star Wars Outlaws в прошлом месяце студия Ubisoft Massive Entertainment, безусловно, была занята, но, конечно, у нее есть и другие проекты в разработке… источник#Star_Wars_Outlaws.