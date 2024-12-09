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Боец "Запада" Поташев: на церемонии в Кремле было страшнее, чем на передовой

Боец "Запада" Поташев: на церемонии в Кремле было страшнее, чем на передовой

Оператор БПЛА группировки войск "Запад", командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев заявил, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации.

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