Боец "Запада" Поташев: на церемонии в Кремле было страшнее, чем на передовой

Оператор БПЛА группировки войск "Запад", командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев заявил, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации.