Израиль ударил по школе в Газе, где якобы был центр ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по зданию школы «Абу Джафар аль Мансур». По данным разведки, центр командования и контроля ХАМАС на территории школы использовался для планирования и проведения атак против Израиля, говорится в сообщении.
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