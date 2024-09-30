Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль ударил по школе в Газе, где якобы был центр ХАМАС

Израиль ударил по школе в Газе, где якобы был центр ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по зданию школы «Абу Джафар аль Мансур». По данным разведки, центр командования и контроля ХАМАС на территории школы использовался для планирования и проведения атак против Израиля, говорится в сообщении.

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