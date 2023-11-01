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В США сделали неожиданное заявление о России

В США сделали неожиданное заявление о России

Развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия не планирует нападать на эти страны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

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