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Боккетти считает, что в России жить безопаснее, чем в Италии: «Даже сына одного гулять не отпускаю»

Боккетти считает, что в России жить безопаснее, чем в Италии: «Даже сына одного гулять не отпускаю»

Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти считает, что жизнь в России безопаснее, чем в Италии.

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