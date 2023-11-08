Самое выгодное или самое уязвимое: что говорят о расположении России западные аналитики

Место и роль России в современном мире – тема, вокруг которой не утихают споры. Кто-то из экспертов утверждает, что наступает закат российской цивилизации, а кто-то, напротив, уверен – евразийская империя перерождается.
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