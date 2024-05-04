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Зачем на дне бутылки вина имеется углубление

Зачем на дне бутылки вина имеется углубление

В современном мире существует огромное количество поклонников вина. Наверняка у них хоть раз возникал вопрос о том, для чего на дне бутылки вина есть необычная выпуклость? Оказывается, что сложный дизайн и вид винных бутылок — это не просто эстетические прихоти.

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