Зачем на дне бутылки вина имеется углубление

В современном мире существует огромное количество поклонников вина. Наверняка у них хоть раз возникал вопрос о том, для чего на дне бутылки вина есть необычная выпуклость? Оказывается, что сложный дизайн и вид винных бутылок — это не просто эстетические прихоти.