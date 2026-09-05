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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Людучин: «Для хоккея всего мира Овечкин сделал больше всех. Он скромный человек, но эта громадная машина везде несет позитив. Он обязательно побьет рекорд Гретцки»

Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин поделился ожиданиями от игры нападающего « Вашингтона »  Александра Овечкина в новом сезоне.

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