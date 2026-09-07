ЭХО РАЙОНА
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ЭХО РАЙОНА

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Создание современной инфраструктуры в столице способствует вовлечению жителей в регулярные занятия спортом — эксперты

На ВДНХ 4 сентября состоялся круглый стол «Москва — город чемпионов: как развивается спортивная инфраструктура Москвы».

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