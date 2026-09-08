Панеш предложил переселять граждан по реновации внутри одного района

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил переселять граждан по программе реновации внутри того же района, где они проживали ранее.
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