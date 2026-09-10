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Иркутск Сегодня

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С лесозаготовителя взыщут ущерб в 900 тысяч рублей за вырубку леса и миграцию диких животных

Суд встал на сторону прокуратуры Качугского района и обязал арендатора лесного участка возместить ущерб, который его работа нанесла диким животным и их среде обитания.

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