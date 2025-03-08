Остановка в карельском городе превратилась в бассейн

Жители Олонца пожаловались на необустроенную остановку общественного транспортаФото: группа в ВК «Чтобы лучше было жить» Остановка в Олонце больше напоминает заброшенный бассейн: это огромная лужа, в котором плавает мусор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии