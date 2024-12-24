Новый энергокризис: Евросоюз сжигает запасы газа в хранилищах с максимальной скоростью

Евросоюз опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента начала энергетического кризиса в 2022 году на фоне холодной погоды и сокращения морского импорта.
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