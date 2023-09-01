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Агент Черных допустил возвращение Агостино в КХЛ: «Все возможно. Рынок открыт до 27 декабря»

Последние два сезона американский форвард выступал за «Торпедо». — Как вы отнеслись к ситуации с Агостино? Он подписал контракт в Швеции, но потом с ним расторгли соглашение.

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