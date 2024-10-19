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Мужчина пришёл на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя* с грибами и ножом

Мужчина пришёл на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя* с грибами и ножом

В столичном суде на заседании по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной против блогера Юрия Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева появился 49-летний Дмитрий с грибами, доской и кухонным ножом.

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