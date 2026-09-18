IBU продолжил отстранение русских биатлонистов до конгресса 2026 года

Конгресс IBU в Берхтесгадене, проходящий с 17 по 20 сентября, оставил в силе решение 2022 года об отстранении русских и белорусских биатлонистов, но разрешил исполкому IBU вернуть их до конгресса 2026 года при благоприятных условиях.