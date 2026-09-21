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Газета.ру

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Певица Ирина Олифер заявила, что стала более требовательной к своей внешности

Певица Ирина Олифер заявила, что стала более требовательной к своей внешности

Певица Ирина Олифер раскрыла, что ей удалось похудеть на 36 килограммов. При этом после такого преображения артистка стала более требовательной к собственной внешности.

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