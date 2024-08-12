Минобороны РФ: танки группировки «Север» продолжают уничтожать группы ВСУ в Курской области

Экипажи ведут огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций Экипажи танков группировки войск «Север» нанесли огневое поражение боевой технике и живой силе украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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