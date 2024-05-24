Как сейчас живет девушка, которую в 17 лет выдали замуж за старого начальника РОВД Чечни?

Не-е-е, это - скучно! Более интересно читать о том, как молодёжь массово разводится. Больше интрига и взаимное "прошла любовь - завяли помидоры"!

татьяна кумскова

Какие "первые свидания с парнями и гуляния под луной"!!!! Это другой мир, другой менталитет и другие обычаи. Она знала на что соглашалась. " В чужой монастырь со своим уставом не лезут". У них так, у нас по другому.