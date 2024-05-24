ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как сейчас живет девушка, которую в 17 лет выдали замуж за старого начальника РОВД Чечни?

Как сейчас живет девушка, которую в 17 лет выдали замуж за старого начальника РОВД Чечни?

Печальная история, а может быть и нет, произошла 6 лет назад в Чечне. Этот скандал прогремел на всю страну.

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Комментарии
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В
Воробей
Не-е-е, это - скучно! Более интересно читать о том, как молодёжь массово разводится. Больше интрига и взаимное &quot;прошла любовь - завяли помидоры&quot;!
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татьяна кумскова
Какие &quot;первые свидания с парнями и гуляния под луной&quot;!!!! Это другой мир, другой менталитет и другие обычаи. Она знала на что соглашалась. &quot; В чужой монастырь со своим уставом не лезут&quot;. У них так, у нас по другому.
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4 час.
Элина Морозова
У нее просто не было выбора.
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