Печальная история, а может быть и нет, произошла 6 лет назад в Чечне. Этот скандал прогремел на всю страну.
Как сейчас живет девушка, которую в 17 лет выдали замуж за старого начальника РОВД Чечни?
Комментарии
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В
Воробей
Не-е-е, это - скучно! Более интересно читать о том, как молодёжь массово разводится. Больше интрига и взаимное "прошла любовь - завяли помидоры"!
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8 час.
татьяна кумскова
Какие "первые свидания с парнями и гуляния под луной"!!!! Это другой мир, другой менталитет и другие обычаи. Она знала на что соглашалась. " В чужой монастырь со своим уставом не лезут". У них так, у нас по другому.
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4 час.
Элина Морозова
У нее просто не было выбора.
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2 час.
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