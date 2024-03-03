Политик Вокье: Макрон проявил легкомыслие, заговорив об отправке войск Киеву

Глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье в рамках своей публикации для газеты Tribune заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал «невыносимое легкомыслие», когда высказался по поводу возможной отправки вооруженных формирований страны Украине.
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