Глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье в рамках своей публикации для газеты Tribune заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал «невыносимое легкомыслие», когда высказался по поводу возможной отправки вооруженных формирований страны Украине.