Андрей Храпов поздравил выпускников Омской академии МВД России с окончанием обучения

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Андрей Храпов по поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева принял участие в торжественной церемонии выпуска специалистов Омской академии МВД России.
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