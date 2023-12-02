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Миколенко об украинцах в АПЛ: «Зинченко всегда показывает класс – и в «Сити», и в «Арсенале». У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире»

Миколенко об украинцах в АПЛ: «Зинченко всегда показывает класс – и в «Сити», и в «Арсенале». У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире»

«Зинченко всегда показывает свой класс. Он его демонстрировал в «Манчестер Сити» и сейчас в «Арсенале» показывает, поэтому я надеюсь, что все у него будет и дальше хорошо.

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