Викинг двадцатого века Ивар Крюгер

Король спичек Познакомьтесь – Ивар Крюгер (Крёгер). Кавалер следующих наград: ордена Почетного легиона, ордена Трех звезд (высшая награда Латвийской республики), ордена Короны Румынии, ордена Белой розы Финляндии, ордена Полярной звезды (орден гражданских заслуг Швеции), ордена Вазы (орден гражданских заслуг Швеции).
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