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«Хотите я на колени встану?» – сказал вдруг мальчик, на коленях просящий цветы для своей покойной матери …

«Хотите я на колени встану?» – сказал вдруг мальчик, на коленях просящий цветы для своей покойной матери …

Восьмилетний Никита спросил у своего отца, сможет ли он дать ему немного денег. Отец только голову повернул, а из кухни уже вышла Наталья – рослая, неопрятная женщина с мокрым от пота лицом и грязным полотенцем на лице.

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