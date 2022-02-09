«Хотите я на колени встану?» – сказал вдруг мальчик, на коленях просящий цветы для своей покойной матери …

Восьмилетний Никита спросил у своего отца, сможет ли он дать ему немного денег. Отец только голову повернул, а из кухни уже вышла Наталья – рослая, неопрятная женщина с мокрым от пота лицом и грязным полотенцем на лице.
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