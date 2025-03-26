В Госдуме предупредили о больших штрафах за неправильное сжигание мусора на даче

Нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках грозит россиянам внушительными штрафами. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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