Как любительница «восточных сказок» прямо в электричке заполняет за иноземца документы для постановки на миграционный учёт

Юрий Николаев

А ского берёт пример эта подзаборная шалава и такие как она? Да с таких же продажных чиновников, У которых в карманах оседает не 10 000 руб. как у этой сучки, а ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ руб. Ну а с этими пассажирами соседями_____ А сообщить в полицию было НЕ СУДЬБА, или веселее разинувши рты сидеть и наблюдать за свершением преступления?? Так вы тогда соучастники этого преступления!