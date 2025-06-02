Avia.pro - СМИ В подмосковной электричке на станции Дмитров пассажир снял необычную сцену: девушка заполняет документы для мигранта из Таджикистана, который едва говорит по-русски.
Как любительница «восточных сказок» прямо в электричке заполняет за иноземца документы для постановки на миграционный учёт
Комментарии
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Юрий Николаев
А ского берёт пример эта подзаборная шалава и такие как она? Да с таких же продажных чиновников, У которых в карманах оседает не 10 000 руб. как у этой сучки, а ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ руб. Ну а с этими пассажирами соседями_____ А сообщить в полицию было НЕ СУДЬБА, или веселее разинувши рты сидеть и наблюдать за свершением преступления?? Так вы тогда соучастники этого преступления!
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14 час.
J
Juri
эти сучки"наташи" подрывают нашу страну.из за таких нас считают мягкотелыми,не способными дать отпор тварям.улыбающимися,когда нам плюют в лицо.О каком уважение можно говорить?нас просто презирают!
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8 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР и никогда подобных им в Россию не пускать!
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3 час.
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